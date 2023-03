Pubblicità

Si terrà domenica 5 marzo 2023, con inizio alle ore 10 da piazza Progresso, a Licata, la quinta edizione della competizione podistica nazionale “Stralicata”.

Lo rende noto il sindaco Giuseppe Galanti che con propria determinazione, la n.6 del 15 febbraio 2023, ha concesso alla manifestazione il patrocinio gratuito del Comune di Licata.

Con la concessione del patrocinio gratuito il Comune di Licata provvederà a garantire, oltre alla fornitura dell’energia elettrica e all’occupazione del suolo pubblico a titolo gratuito, anche l’installazione in piazza Progresso di alcuni gazebo e di un palchetto per la premiazione. Concesso, inoltre, dalle ore 15 alle ore 22 del 4 marzo e dalle ore 9 del 5 marzo, fino al termine della manifestazione, l’utilizzo temporaneo a titolo gratuito dei locali Urp, presso la Biblioteca comunale, per il contingentamento e il ritiro dei pettorali degli iscritti.

La gara fa parte del calendario nazionale Fidal, classificazione Bronze e del 27esimo Gran Prix di Sicilia.

Il percorso,che si snoda lungo le vie del centro storico e del porto turistico di Licata, è costituito da un circuito cittadino di 3.333 metri. Gli atleti completeranno tre giri per un totale di 10 km. L’altezza sul livello del mare varia dai 9 ai 23 metri con una pendenza inferiore all’1%.

All’evento organizzato dall’ASD Atletica Licata che si svolgerà dalle ore 10 alle ore 12 potranno prendervi parte i tesserati Fidal in regola con le certificazioni mediche e gli atleti in possesso della Runcard.