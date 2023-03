Pubblicità

Istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione per domenica 5 marzo 2023, dalle ore 9 fino al termine della gara, su entrambi i lati dei tratti stradali interessati dal percorso della gara podistica “Stralicata 2023”, giunta alla quinta edizione.

A renderlo noto, con ordinanza n.11 del 17 febbraio 2023, è Maurizio Casale, segretario generale e dirigente ad interim del Dipartimento 4 Polizia Municipale.

Questi i tratti stradali interessati: piazza Progresso (partenza), corso Umberto, piazza Linares, via Nazario Sauro, piazza Gondar, viale XXIV Maggio, piazza della Vittoria, piazza Attilio Regolo, via Ammiraglio Cammilleri, corso Argentina, via Castello, via Principe di Napoli (su entrambi i tronconi separati dallo spartitraffico), corso Vittorio Emanuele, piazza Elena, piazza Progresso.

Il circuito verrà percorso per tre volte per un totale di 10 km, con traguardo finale in piazza Progresso.

Per tutta la durata della manifestazione, il transito dei veicoli provenienti dalla via Guglielmo Marconi in direzione “Centro” sarà convogliato su via Sottotenente Cellura.