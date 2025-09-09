Approvato dalla Giunta regionale siciliana il piano di riparto dei 55 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali siciliane. Le risorse, suddivise tra i liberi consorzi comunali e le città metropolitane secondo criteri oggettivi, serviranno a interventi di rifacimento del manto stradale, consolidamento dei versanti, manutenzione delle barriere, realizzazione di rotatorie, nuova illuminazione e segnaletica. “Con questo provvedimento – dice l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino – diamo risposte concrete a un’esigenza che i cittadini manifestano da anni: strade più sicure e finalmente percorribili. Ad Agrigento, il Libero consorzio riceverà 4,7 milioni di euro, che consentiranno di rifare l’asfalto nei tratti più danneggiati, mettere in sicurezza i versanti a rischio, realizzare barriere e rotatorie, installare illuminazione e segnaletica, oltre ad altri interventi indispensabili”.

“Non risolveremo tutte le criticità – sottolinea l’assessore Savarino -, ma questi fondi si aggiungono a quelli Fsc già stanziati dal collega Aricò. Avviamo così un percorso chiaro: la Regione sostiene i territori con risorse certe e immediatamente utilizzabili, ponendo particolare attenzione alle strade provinciali, abbandonate da chi aveva cancellato l’ente con un colpo di spugna. Strade migliori significano comunità più forti e sviluppo per la nostra terra”. Con l’approvazione di questo piano la Regione siciliana consolida “una strategia che punta a rafforzare la sicurezza dei cittadini, favorire la mobilità e sostenere la crescita economica attraverso infrastrutture moderne ed efficienti”.