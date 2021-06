Pubblicità

E’ iniziata dal Viale Martiri della Libertà, primo accesso di Licata per quanti arrivano dalla statale 115, la pulizia delle vie della città che conducono al mare.

Operai e tecnici del Comune, coordinati sul posto dal vice sindaco Antonio Montana, stamani hanno bonificato da erbacce e sterpaglie l’ingresso del Viale Martiri della Libertà ed hanno iniziato a ripulire tutte le strade della Playa che conducono al mare. Una volta che questa parte del territorio sarà stata bonificata, l’intervento si sposterà a Marianello, a Trippodi – Marianello e via via in tutte le altre arterie che conducono alla costa licatese, lunga ben 25 chilometri.

“La scorsa settimana il sindaco Pino Galanti – è il commento del vice sindaco Antonio Montana – tenendo presenti le legittime richieste degli operatori turistici, aveva annunciato che lunedì (oggi ndr) la pulizia degli accessi al mare avrebbe avuto inizio. Abbiamo mantenuto la promessa: da stamani tecnici e operai del Comune sono impegnati nella bonifica degli accessi che conducono alla spiaggia della Playa, poi proseguiremo in tutti gli altri arenili. Ma c’è di più: attendiamo a breve l’autorizzazione del Demanio Marittimo per consentire l’ingresso dei “Puliscispiagge” sugli arenili. Mi piace sottolineare – conclude Antonio Montana – che l’intervento iniziato oggi è in largo anticipo rispetto al passato. Stiamo agendo, dunque, tempestivamente per consentire agli operatori turistici, una delle categorie maggiormente provate dalla pandemia, di ripartire con fiducia”.