Accessi al mare e pulizia delle spiagge, il consigliere del Gruppo misto Giuseppe Peruga ha presentato un’interrogazione.

“Siamo alle porte della stagione estiva e Licata si presenta ai turisti nel peggiore dei modi. Infatti, l’amministrazione comunale non si è ancora attivata per avviare la pulizia della spiagge.

Spiace rilevare che molte strade che costituiscono unico accesso al mare sono piene di erbacce e rifiuti di ogni genere. Alla luce di tale situazione insostenibile – scrive Peruga – chiedo con la presente interrogazione, all’amministrazione comunale, come intende attivarsi per procedere, in tempi ragionevolmente congrui, alla pulizia delle spiagge, nonché allo scerbamento delle strade che costituiscono accesso diretto al mare”.