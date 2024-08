Pubblicità

“I sottoscritti Daniele Cammilleri, Elisa Cigna, Eusebio Vicari e Fabio Amato, Viviana Dainotto, nella qualità di consiglieri del gruppo Restart – 5 Stelle del Comune di Licata, premesso che le torri faro ubicate sulla strada statale 115 in corrispondenza degli ingressi a Licata non forniscono un’illuminazione adeguata, che, in particolare, l’ingresso di Via Gela risulta totalmente al buio, mentre quello di via Palma risulta assai poco illuminato, perché funziona solo una lampada rispetto a tutte quelle che dovrebbero funzionare; considerato che tale situazione costituisce un serio pericolo per gli automobilisti, dal momento che numerosi sono stati gli incidenti stradali verificatisi proprio in prossimità degli accessi alla nostra città; ritenuto che accessi stradali puliti, curati ed illuminati costituirebbero una bella presentazione della nostra Città per i turisti che in questo periodo dell’anno vengono a Licata; tutto ciò premesso, considerato e ritenuto chiedono di conoscere quali interventi urgenti l’Amministrazione Comunale voglia mettere in atto per risolvere questa grave situazione”.