La nuova frontiera dell’inciviltà è quella di abbandonare i rifiuti lungo le strade extraurbane. Una nuova criticità è infatti quella relativa alle piazzole di sosta sulla Strada Statale 115: quasi tutte sono invase da sacchetti di spazzatura e anche la viabilità potrebbe risentire di questa assurda mancanza di senso civico. Come se non bastassero i cumuli presenti in svariate zone del perimetro urbano, adesso chi continua a non fare la raccolta differenziata, ha pensato bene di abbandonare l’immondizia sulla Statale 115. Sia in direzione di Agrigento che verso Gela, le tante piazzole di sosta presenti lungo l’importante arteria di collegamento viario sono invase da sacchetti contenti spazzatura. La titolarità sull’arteria è di Anas, il gestore della rete stradale, ma l’impressione è che servirà un intervento da pare del Comune per risolvere la questione e riportare la Statale 115 ad una condizione di salubrità oggi mancante. Il rischio – con il passare del tempo – può condizionare anche la viabilità. Alla lunga – e proseguendo al ritmo di abbandono attuale – le piazzole finiranno per riempirsi completamente e gli automobilisti che avranno necessità di accostare per un periodo di sosta forzata della loro marcia non potranno praticamente farlo.