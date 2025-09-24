ADV

Un sopralluogo con i tecnici della Provincia è stato espletato questa mattina sulla strada provinciale San Michele. Alla presenza dell’assessore provinciale alla Solidarietà Sociale, Anna Triglia, e dell’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Giuseppe Federico in rappresentanza dell’amministrazione comunale, sono state constatate le condizioni dell’arteria che dalla città conduce alle località balneari. Un intervento di parziale sistemazione della pavimentazione stradale è stato programmato per i prossimi giorni nell’ottica di rimuovere i pericoli più immediati tappando qualche lesione nell’asfalto.