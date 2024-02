Pubblicità

Panoramica S. Antonino, 550mila euro per la messa in sicurezza della strada.

L’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – ha trasmesso al Genio Civile di Agrigento e per conoscenza al Comune di Licata l’autorizzazione dell’esecuzione delle opere di pronto intervento per la messa in sicurezza della strada comunale Panoramica S. Antonino, a ridosso del parcheggio del Cimitero dei Cappuccini, per caduta massi sulla sede stradale. L’intervento di somma urgenza è stato autorizzato per un importo complessivo di € 550.000,00.

L’Amministrazione Comunale, soddisfatta per l’ottenimento del contribuito finalizzato ad eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità, esprime un plauso per l’impegno profuso dall’Onorevole Giusy Savarino, sempre attenta ai bisogni della comunità licatese e per la prontezza mostrata dall’Assessore Regionale Alessandro Aricò, dall’ Ing. Duilio Alongi a capo del Dipartimento Regionale Tecnico, dall’Arch. Rino La Mendola a capo del Genio civile di Agrigento e di tutto il governo regionale.