I netturbini del cantiere di via Umberto secondo hanno proclamato una giornata di sciopero per il prossimo 12 Aprile. La nota della Cgil Funzione Pubblica è inviata a RTI (Iseda Srl, Sea Srl, Ecoin Srl, Icos Srl, Seap Srl, Traina Srl), Capogruppo Iseda Srl e Licata Ambiente Srl. In indirizzo anche la Prefettura di Agrigento, il Comune di Licata e la Commissione di garanzia sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Alla base della decisione, c’è il fatto “che i lavoratori devono percepire le spettanze del mese di marzo”.