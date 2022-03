Pubblicità

Il Comune rischia di perdere il finanziamento per la ristrutturazione della Chiesa di San Domenico. Dall’Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità è infatti arrivata una comunicazione indirizzata sia al Sindaco che all’Arcidiocesi di Agrigento (sezione Beni culturali Ecclesiastici) in cui si paventa la revoca del finanziamento. Il termine perentorio previsto per espletamento della gara d’appalto e per la consegna dei lavori all’impresa aggiudicataria era infatti fissato in 180 giorni dal momento in cui l’ottenimento del finanziamento era stato notificato. “In considerazione che alla data odierna non è ancora pervenuto nessun aggiornamento circa l’affidamento dei lavori – si legge nella nota dell’assessorato regionale – si diffida la Stazione appaltante nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione a relazione sulle procedure amministrative fin qui adottate. Trascorso infruttuosamente il suddetto termine – conclude l’assessorato – il Comune sarà ritenuto rinunciatario e pertanto si procederà, senza ulteriore avviso, alla revoca del finanziamento”. Ci sono pertanto quindici giorni di tempo per salvare il finanziamento. La cifra in questione era di seicentomila euro e ad annunciare la concessione del finanziamento nel 2020 era stato direttamente l’assessore regionale Marco Falcone.