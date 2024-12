Meteo Alert della Stazione meteo Licata diretta da Claudio Ortega.

“Dal pomeriggio di domani Venerdì 20 Dicembre è previsto vento molto forte in intensificazione fino a BURRASCA FORTE da WNW.

Le raffiche più intense sono previste in serata quando la velocità potrebbe toccare gli 80 km/h.

Mare in intensificazione fino a Grosso con altezza media onde pari a 6m e superiore a 7m a largo settore sudovest. Mareggiate lungo le coste esposte. Si consiglia di mettere al riparo oggetti che potrebbero volare e imbarcazioni”.