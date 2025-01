Stazione Meteo Licata, il bollettino per la giornata odierna in occasione della gara tra Licata e Scafatese in programma alle ore 14,30 allo stadio Dino Liotta.

Giornata caratterizzata da cielo nuvoloso con possibili momentanee schiarite. Temperatura 15 °C percepita 13°C

Ventilazione sostenuta da Sud est (Scirocco)

Precipitazioni: possibile qualche rovescio isolato ma con probabilità maggiore prima della partita, molto bassa 25% dall’inizio della gara (dalle 15 in poi).