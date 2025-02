Avviso della Stazione Meteo di Licata in relazione al maltempo previsto su Licata e sulla Sicilia nella giornata di domani.

“Nelle prossime ore, come anticipato ieri, la Sicilia sarà interessata da una fase di maltempo legata a un minimo sul Nord Africa e in spostamento verso NE. (in allegato immagine satellitare attuale).

I fenomeni prevalenti a carattere di rovescio anche temporalesco saranno più probabili in nottata e prime ore di Domenica 2 Febbraio sulla costa meridionale e le zone interne (dorsale Canicattì-Riesi) con cumulativi che non saranno uniformemente distribuiti.

I modelli nelle ultime elaborazioni vedono maggiori cumulativi a ovest della Sicilia (principalmente in mare a ovest di Trapani) ma questo non ci permette comunque di escludere che su alcune aree i rovesci potrebbero risultare localmente brevi ma intensi). ATTENZIONE invece al Messinese (Peloritani) dove nelle prime ore di Domenica non è escluso un temporale autorigenerante con cumulativi anche di 100mm.

Considerando inoltre l’energia a disposizione nei primi strati e le possibili convergenze dei venti sul Canale di Sicilia (tra WSW e S) non si escludono possibili trombe marine”.