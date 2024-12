Da questa sera musica in Piazza Sant’Angelo. In occasione della giornata inaugurale della Med Sail Licata tra vele e sapori 2024, a partire dalle ore 22 si terrà un concerto che vedrà esibirsi Dj Spyne e Martin Klein di Radio 105. La regata e gli eventi collaterali inizialmente programmati per lo scorso weekend sono stati spostati a questo a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Dal 27 al 29 dicembre pertanto competizione velica, concerti e iniziative contribuiranno ad arricchire il cartellone del Natale licatese.