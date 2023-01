Pubblicità

Udienza di riesame questa mattina per Antonio Portelli, il 47enne licatese accusato di aver esploso alcuni colpi di arma da fuoco poco prima di Natale contro una condomina al Villaggio dei Fiori causandone il ferimento. Portelli è attualmente detenuto presso la casa circondariale di contrada Petrusa di Agrigento dopo essere stato arrestato in seguito ad un brevissimo inseguimento dai Carabinieri subito dopo la sparatoria. Il legale di fiducia dell’uomo, l’avvocato Stefania La Rocca, ha chiesto gli arresti domiciliari come misura meno afflittiva rispetto all’attuale detenzione carceraria. Il giudice si è riservato di decidere e nei prossimi giorni arriverà la relativa ordinanza.

Come si ricorderà, già in sede di convalida d’arresto, dall’esame delle modalità di azione e dalle dichiarazioni

rese dal Portelli, era venuta meno la contestazione di reato di tentato omicidio. La Procura aveva disposto accertamenti di carattere psichiatrico per accertare le condizioni

psicologiche e cognitive del Portelli e, conseguentemente, adottare una misura adeguata al suo status mentale ed idonea ad un percorso terapeutico riabilitativo