Pubblicità

Proseguono anche a settembre le visite guidate allo Stagnone Pontillo organizzate dal Gruppo Archeologico Finziade.

Visto l’elevato numero di partecipanti alle escursioni di agosto presso lo Stagnone Pontillo (in foto), ripeteremo l’iniziativa ogni sabato di settembre. Le visite guidate si svolgeranno nelle mattine del 4-11-18-25 del corrente mese alle ore 10.00 con ritrovo direttamente sul sito.

Per partecipare è obbligatorio:

– prenotare al 3479108562 o al 3280613653

– essere muniti di mascherina e GREEN PASS

Ricordiamo inoltre di arrivare puntuali nel rispetto di tutti, così da non creare confusione.