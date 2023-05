Pubblicità

A pochi giorni dalla scadenza del proprio mandato, il Sindaco Pino Galanti inaugurerà nelle prossime ore ben tre cantieri. Dopo quello riguardante il nuovo Villaggio Turistico di Poggio di Guardia, il primo cittadino ci ha infatti fatto sapere che nella giornata di domani giovedì 25 maggio sarà la volta dei cantieri dello stadio comunale Dino Liotta, del Palazzetto dello Sport Nicolò Fragapani e del lungomare di via Principe di Napoli. “Oltre a questi tre percorsi – l’annuncio di Galanti – abbiamo completato l’iter relativo ad un ufficio di collocamento intercomunale che verrà realizzato in contrada Piano Bugiades nei locali dove un tempo era ospitata una sezione distaccata del liceo”. Il Sindaco ci ha inoltre anticipato come “nei prossimi giorni renderò pubblica la relazione di fine mandato”.