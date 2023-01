Pubblicità

Giorgio Peritore, delegato per le strutture sportive del Licata calcio, ha annunciato l’aggiudicazione della gara per i lavori di ristrutturazione dello stadio Dino Liotta.

“È con immenso piacere che comunico alla città la conclusione delle procedure propedeutiche alla gara d’appalto con la quale sono stati aggiudicati i lavori per la ristrutturazione dello stadio comunale Dino Liotta. Pertanto l’anno prossimo il Licata avrà una casa più confortevole e moderna. Un ringraziamento particolare va alla amministrazione comunale che nonostante mille difficoltà è riuscita a concludere un iter importante per l’intera città. Un grazie al vicesindaco Antonio Montana, al presidente del consiglio comunale Giuseppe Russotto, ma sopratutto un grazie al presidente Enrico Massimino, che due anni fa mi diede la fiducia per gestire questo progetto trovando comunanza di idee anche con l’entrata in società di Alfonso Di Benedetto, all’onorevole Carmelo Pullara per il sostegno nei vari uffici e per aver suggerito il mio nome alla proprietà del Licata. Ai ringraziamenti va aggiunto il mio grande compagno di viaggio, ingegnere Sebastiano Alesci. Infine concedetemi di togliermi qualche sassolino dalle scarpe: ricordo come fosse ieri le polemiche subdole nate da parte di qualcuno quando mi fu affidato il compito, si diceva che la politica era entrata nel Licata e sarebbe saltato tutto. I fatti dimostrano il contrario. I dettagli saranno resi noti nella nota trasmissione Monday night in onda lunedì sera su Licata 4you web channel”.

Giorgio Peritore – Delegato strutture sportive Licata calcio