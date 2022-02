Pubblicità

Alle 21,30 torna Monday night, l’approfondimento sportivo di Licata 4you web channel. In studio con il presentatore Domenico Cannizzaro, il delegato per le strutture sportive del Licata calcio Giorgio Peritore e l’opinionista Andrea Cammilleri. Si parlerà dello stato dell’arte per quanto concerne lo stadio Dino Liotta e della sconfitta del Licata a Portici.