Stadio e Palasport, Carmelo Pullara invita l’amministrazione ad una rapida soluzione per i due impianti.

“Il Patron del Licata calcio, piccolo volano economico della città, lancia l’ennesimo grido di allarme che nel silenzio di tutti rischia di cadere nel vuoto. Io per parte mia non riesco a tacere verso l’ennesimo depauperamento di un bene della città di Licata, il calcio!!! Infatti, ritengo legittime le richieste che il vicepresidente e patron del Licata calcio Enrico Massimino è costretto ancora una volta a ribadire.

Come ho più volte affermato occorre affidare lo stadio Dino Liotta alla squadra del Licata calcio. E non solo!

Il sindaco, Galanti, deve altresì prendere in considerazione anche il finanziamento messo a disposizione dalla regione di 250.000 euro per la ristrutturazione del palazzetto dello sport Nicolò Fragapane”.

Lo dichiara il deputato regionale l’On.Carmelo Pullara capogruppo Popolari e Autonomisti all’Ars.

“Prendo atto -dichiara Pullara- delle recenti dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal vice presidente e patron del Licata calcio Enrico Massimino in cui spiega l’importanza della gestione dello stadio Dino Liotta in questo momento. Condivido in pieno le sue dichiarazioni :”se si vuol fare calcio bisogna avere la struttura a disposizione. L’amministrazione al momento ha altre priorità”.

Sulla vicenda -aggiunge Pullara- sono intervenuto più volte per sollecitare l’amministrazione comunale di Licata di affidare lo stadio Dino Liotta alla squadra del Licata calcio e fare in modo che Massimino non scappi. Torno a ribadire che ritengo legittime le richieste avanzate dal Licata e dal suo patron e da tutta la dirigenza che mi pare abbiano proposto un’ottima soluzione al Comune per addivenire ad un utilizzazione proficua e in sicurezza dello stadio in uno ad altra struttura sportiva per creare quel circolo virtuoso che ha accompagnato la squadra di calcio verso nuove mete di promozione che possono portare anche volano all’economia di Licata e di tutto l’hinterland.

L’amministrazione comunale di Licata deve muoversi e in fretta non soltanto per quanto riguarda lo stadio Dino Liotta ma per riaprire e rendere fruibile il palazzetto dello sport Nicolò Fragapane.

E io mi sono mosso- dichiara Pullara- anche in questa direzione sollecitando più volte l’amministrazione a prendere in considerazione la disponibilità della Regione di un finanziamento di 250.000 euro per la ristrutturazione del Palafragapane favorendo l’accelerazione e interloquendo direttamente con i tecnici. Questa è la mia risposta alla richiesta legittima di tutte le associazioni sportive.

Il Palafragapane -sottolinea Pullara- rappresenta uno dei pochi punti di aggregazione per i giovani e va assolutamente riaperto.

Alla luce dei miei reiterati solleciti -conclude Pullara- mi associo a quanto dichiarato dal patron del Licata calcio Massimino e rinnovo ancora una volta ĺ’invito all’amministrazione comunale di Licata e al sindaco Giuseppe Galanti di prendere in considerazione quanto richiesto per giungere ad una soluzione sia per lo stadio Dino Liotta che per il palazzetto dello sport. Queste a mio parere devono essere tra le sue priorità anche perché volano di economia che in un momento come questo è priorità eccome!”.