Pubblicità

Sono Iniziati questa mattina i lavori di restyling dello stadio comunale Dino Liotta per il Licata Calcio. Si è partiti dagli spogliatoi che solitamente ospitano le squadre avversarie. Nei prossimi giorni al via anche i lavori sugli spalti e al manto erboso che dovrà essere sostituito. Tutti i dettagli nel nostro Lanterna TG in onda domani.