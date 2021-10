Pubblicità

La curva sud ha annunciato di voler incontrare il Sindaco Pino Galanti alla luce della perdurante chiusura al pubblico dello stadio comunale Dino Liotta.

Amareggiati dall’immobolismo di questa amministrazione di fronte al Problema stadio Dino Liotta. Chiediamo un incontro con il Primo Cittadino per Giovedì 7 OTTOBRE ALLE 19 CERTI della sua disponibilità ad ascoltarci e a chiarire e Risolvere la spiacevole situazione venutasi a creare…!!!!

Qui SI RISCHIA SERIAMENTE DI PERDERE PER SEMPRE L’UTILIZZO DEL NOSTRO STADIO E FARNE UN ECOMOSTRO IN CENTRO CITTÀ !!!!

APPUNTAMENTO GIOVEDÌ ALLE 19 sotto il palazzo di Città, muniti di mascherina, osservando tutte le disposizioni anti covid, per una MANIFESTAZIONE PACIFICA AL FINE DI FAR SENTIRE LA NOSTRA VOCE IN MERITO!!!

CHIEDIAMO A CHI HA A CUORE I NOSTRI COLORI DI ESSERE PRESENTI PER IL FUTURO DEL CALCIO A LICATA !!!!!