Pubblicità

“Oggi, sulla base della richiesta presentata a mia firma in data 07/03/2023, si è tenuta in IV Commissione l’audizione avente ad oggetto le condizioni di estrema pericolosità in cui versa la SS 115 e il tratto di strada tra i Comuni di Butera e Licata”. A parlare, in una nota ufficiale, è l’Onorevole all’ARS Angelo Cambiano, che ha spiegato le criticità della SS 115 e in particolare del tratto compreso tra Butera e Licata.

“Come già più volte affermato in passato, questo è un problema non più procrastinabile e sul quale serve intervenire con estrema urgenza. Nello specifico oggi si è posta all’attenzione dei partecipanti la spinosa questione riguardante alcuni tratti stradali come la curva di “Poggio di Guardia” – teatro, purtroppo, di diversi incidenti stradali, spesso con danni di natura irreversibile – il cavalcavia “Falconara”, ormai da anni in condizioni di estrema precarietà, e gli svincoli d’ingresso alla città, nei quali recentemente si sono registrati troppi incidenti con innumerevoli feriti coinvolti”, prosegue Angelo Cambiano.

“Non c’è dubbio che parte delle responsabilità vanno attribuite all’alta velocità ed al mancato rispetto della segnaletica, ma è necessario che gli Enti locali, Comune e Provincia, Regione e Stato, ognuno per le loro specifiche competenze, mettano in atto degli opportuni provvedimenti tecnici volti a scongiurare quella che si sta configurando come una vera e propria autentica emergenza viaria.

Ad esito della predetta audizione è emerso che le opere necessarie a mitigare il rischio sono state inserite nel piano della manutenzione programmata Anas, per le quali sono stati stimati i relativi costi. Per far fronte alle esigenze economiche finanziare – conclude Cambiano – il Ministero ha assunto l’impegno di reperire le risorse necessarie mediante accordo di programma Anas – Ministero di prossima pubblicazione. Presenti all’audizione il Sindaco di Licata e l’Assessore Curella.