La squadriglia Squali del gruppo scout Agesci Licata 2, dopo diverse riunioni dalle quali sono emerse varie ipotesi per capire quale specialità intraprendere e conquistare per l’anno 2024/25, è giunta alla soluzione condivisa di dedicarsi alla specialità di “giornalismo” ritenendola la più rispondente alle capacità dei singoli squadriglieri e nel contempo quella che più ha attirato il loro interesse ed entusiasmo.

La specialità di squadriglia, infatti, mette alla prova le capacità dei singoli in uno sforzo comune che li porta alla realizzazione di due imprese, partendo dalla loro ideazione e giungendo alla realizzazione delle stesse.

Gli Squali hanno, inoltre, scelto Giornalismo perché si tratta di una specialità raramente scelta dagli altri ragazzi del reparto. Ii fare qualcosa di diverso e di nuovo li ha coinvolti e nel contempo entusiasmati ; realizzare articoli da destinare ad un pubblico di lettori li ha affascinati. Ad ogni membro della squadriglia interessa il giornalismo, un campo che sta appassionando sempre di più i coetanei. I ragazzi, infatti, si stanno avvicinando con entusiasmo alla scrittura e alla comunicazione. Un altro motivo determinante sta nel fatto che tutti i membri della squadriglia seguono lo sport e la specialità in questione permette, anche, di dedicarsi a questo settore nell’ambito cittadino.

Per conquistare il guidoncino verde, i membri della squadriglia realizzeranno due imprese. Per la prima impresa, gli Squali avranno l’opportunità di incontrare un giornalista, che fornirà loro preziose informazioni su come si crea un articolo, spiegando loro le tecniche e le regole fondamentali della scrittura giornalistica. Successivamente, metteranno in pratica quanto appreso, scrivendo un proprio articolo e visitando una redazione giornalistica ad Agrigento, per osservare da vicino il lavoro dei professionisti dell’informazione.

La seconda impresa sarà dedicata alla creazione di un giornalino dedicato al gruppo scout Licata 2, in cui racconteranno le imprese delle diverse specialità di squadriglia; realizzeranno, inoltre, un video sulla Quaresima vissuta nella propria parrocchia, San Giuseppe Maria Tomasi, documentando le tradizioni e i momenti più significativi di questo periodo liturgico.

Con queste attività, la squadriglia Squali cercherà di mostrare grande impegno e competenza, mettendo in pratica le proprie capacità di scrittura, ricerca e comunicazione. Un percorso che non solo li avvicinerà al mondo dell’informazione, ma permetterà loro di lasciare un segno all’interno del gruppo scout.