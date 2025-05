Al via la presentazione delle domande per la partecipazione al progetto “Sportivamente Insieme”, il termine ultimo è previsto per il 16 giugno 2025.

L’amministrazione Comunale rende noto a tutta la cittadinanza che seguito all’approvazione del Progetto “SPORTIVAMENTE INSIEME”, finanziato a valere sul “Fondo per l’Inclusione Sociale delle persone con disabilità”, in attuazione del D.D.G. n. 3833 del 22.12.2023, Decreto Interministeriale del 29 luglio 2022 Regione Sicilia, le famiglie con bambini e ragazzi fino a 21 anni con disturbo dello spettro autistico possono presentare domanda di partecipazione ai percorsi di inclusione e supporto che il comune in co-progettazione con l’Ente Body Gym Club ch’è in partenariato con Padel Club ha destinato per loro. Il progetto “SPORTIVAMENTE INSIEME” prevede l’attivazione di corsi di ginnastica motoria di base, corsi di Danza e corsi di Padel.

Indubbiamente questo progetto segna l’avvio di un un’importante traguardo per il comune e soprattutto per le famiglie che hanno l’occasione di far svolgere ai propri figli, attività formativa, educativa e abilitante per la promozione dell’ inclusione sociale.