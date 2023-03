Pubblicità

È attivo, da ieri, presso il Distretto socio-sanitario D5, lo Sportello Unico per le Famiglie (SUF).

A renderlo noto, con avviso pubblico, è Angela Silvana Burgio, coordinatrice del Distretto socio-sanitario D5 che comprende i Comuni di Licata (capofila) e Palma di Montechiaro.

Lo sportello è rivolto alle famiglie che vivono situazioni di difficoltà economiche e/o familiari ed offre un servizio volto al miglioramento dello stato di salute economico e familiare attraverso l’erogazione di interventi specifici.

Il SUF riceve dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 18 presso le sedi di Licata, in via Marianello s.n.c. e Palma di Montechiaro, in via Madonie.

Lo sportello unico per le famiglie, inoltre, può essere contattato telefonicamente ai seguenti numeri:

Licata, 0922-775817; cell. 3386304453;

Palma di Montechiaro: 0922-799228.