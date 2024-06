Pubblicità

Nasce ad Agrigento, all’interno della Cittadella della Salute del viale della Vittoria, lo “Sportello Alzheimer”, un centro d’ascolto e orientamento in grado di accogliere le istanze di chi si deve confrontare con la malattia ed altre forme di demenza. Il servizio, offerto dall’Unità Operativa Complessa “Malattie degenerative ed involutive” diretta dalla dottoressa Liana Gucciardino, sarà attivo dal prossimo martedì 11 giugno e verrà gestito da un’equipe multidisciplinare a disposizione dei familiari dei pazienti per assicurare accoglienza, informazione e sostegno. Durante la settimana lo Sportello sarà ricettivo nelle giornate di martedì pomeriggio (dalle ore 15.30 alle 17.30) e venerdì mattina (dalle 10.00 alle 12.00). Per accedere è già possibile contattare i numeri di telefono 0922-407503 o 407510 oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected] inserendo in oggetto l’indicazione “Sportello Alzheimer” ed il proprio contatto telefonico. Grazie al nuovo servizio, che giunge ad implementare ulteriormente la gamma dell’offerta di prestazioni erogate dal Dipartimento di Salute Mentale diretto dal dottor Leonardo Giordano, caregiver e familiari riceveranno, in maniera dedicata, orientamento e counseling, supporto per l’accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari, sostegno psicologico, informazioni e formazione.