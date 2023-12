Pubblicità

SCIACCA. Conto alla rovescia per il “Galà dello Sport Asi 2023”, la manifestazione organizzata dal Comitato Provinciale di Agrigento con il patrocinio del Comitato Regionale Sicilia che ogni anno assegna riconoscimenti a Società, Atleti e Dirigenti che hanno partecipato alle numerose attività svolte nel corso del 2023 e che si sono distinte nelle varie discipline e nelle attività culturali e sociali.

L’evento è stato programmato per sabato 16 dicembre nell’aula magna “Accursio Miraglia” del plesso scolastico Ipsia-Iti dell’IISS “Don Michele Arena” di Sciacca.

Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e da Sport e Salute che riunisce le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive e tutte le associazioni del Terzo Settore, contribuendo alle loro attività sportive, sociali, ludico-ricreative e culturali.

Il Comitato provinciale, presieduto da Mario Cucchiara, nel corso del 2023 ha svolto un’intensa attività e con grande soddisfazione ha riscontrato la grande partecipazione delle Associazioni affiliate a tutte le manifestazioni organizzate e il desiderio condiviso di valorizzare lo sport e le attività sociali.

L’edizione 223 del “Galà dello Sport Asi”, la cui conduzione sarà sempre affidata a Giuseppe Recca, è il naturale epilogo di un anno vissuto intensamente in tutte le discipline e in tutti i settori, compresa l’organizzazione di eventi di interesse culturali che vedono il territorio protagonista.

Nel corso dell’evento saranno assegnati come ogni anno i premi esterni all’attività Asi, ovvero “Cultura e Società” e “Atleta dell’anno”.