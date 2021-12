Pubblicità

IL CONSIGLIERE COMUNALE SPITERI, CON LA PROPRIA IMPRESA EDILE, RIPARA GRATUITAMENTE LE BUCHE NELL’ASFALTO DI VIA PALMA

BALDO AUGUSTO: “ECCO LA POLITICA DEL FARE, QUELLA CHE CI PIACE. BASTA CON CHI BLATERA E CONTINUA A BACCHETTARE GLI ALTRI PER NASCONDERE LE PROPRIE MANCANZE”

Qualche giorno prima di Natale il consigliere comunale di Licata, Giovanni Spiteri, titolare dell’omonima impresa edile, ha provveduto a riparare personalmente, a titolo gratuito, le buche nell’asfalto di via Palma, all’ingresso della città. Intervento che il Comune non ha avuto la possibilità di eseguire per le note ristrettezze di cassa.

“Non c’è che dire – è il commento di Baldo Augusto, imprenditore ed ex consigliere comunale – è questa la politica che ci piace. La politica del fare, quella concreta. La politica di chi agisce, in questo caso con la forza delle proprie braccia, di chi vive in questa città e di questa città. Al contrario c’è chi continua a blaterare inutilmente, di fatto pensando solo a bacchettare gli altri, probabilmente per nascondere le proprie mancanze”.

“Mi auguro – conclude Baldo Augusto – che il gesto di Giovanni Spiteri venga preso ad esempio da tutti. La nostra comunità ha bisogno di azioni semplici, autentiche, di un impegno concreto di chi ha a cuore le sorti della città. Di chi, invece, ama la propria città solo a parole, francamente siamo tutti un po’ stanchi”.