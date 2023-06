Pubblicità

Nel tardo pomeriggio di oggi – tra le 18,30 e le 19 – prenderà il via l’operazione Coste Nascoste per quanto concerne il territorio licatese. Un intervento di pulizia dell’area della Rocca di San Nicola è stato infatti inserito in calendario dal videomaker Marco Spinelli che ha organizzato questa campagna.

L’amministrazione comunale (così come diverse associazioni del territorio) ha aderito all’iniziativa e questo pomeriggio sarà presente alla Rocca.