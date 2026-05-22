Tutto pronto per lo Spike Day 2026 – Trofeo Volley S3, l’evento organizzato dalla Asd Limpiados Volley, giunto alla terza edizione, dedicato alla promozione della pallavolo giovanile che animerà la Palestra V. Greco di Licata nella mattinata di domenica 24 maggio.

Bambini, famiglie, istruttori e appassionati riempiranno gli spazi della struttura scolastica trasformandola in una vera festa dello sport, all’insegna del gioco, del movimento e dei valori educativi del volley.

Lo Spike Day si conferma un appuntamento fondamentale per la promozione dello sport di base, capace di coinvolgere bambini e famiglie in un clima di festa e condivisione.

La sinergia tra società sportive, istituzioni scolastiche e amministrazione comunale rappresenta un modello virtuoso che valorizza il territorio e sostiene la crescita dei giovani attraverso lo sport.

La società organizzatrice rivolge un sentito ringraziamento al Comune di Licata, che ha sostenuto l’evento con disponibilità e attenzione ed un particolare ringraziamento va inoltre alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Prof.ssa Decaro Rosaria, per aver messo a disposizione gli spazi della scuola e per la costante collaborazione che permette di realizzare iniziative educative e sportive di grande valore per la comunità.