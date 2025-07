Uno stallo destinato al parcheggio di autobus nello spiazzale Marianello. Per mezzo di un’ordinanza sindacale, è stata disposta infatti L’istituzione di un parcheggio per la fermata dell’autobus in prossimità del muro di contenimento sotto il costone, nel piazzale Marianello.

Il servizio segnaletica del Dipartimento Polizia Municipale avrà il compito di predisporre e collocare la necessaria segnaletica atta alla materiale rappresentazione del presente provvedimento; il Comando di Polizia Municipale e tutte le Forze dell’Ordine avranno il compito di fare rispettare l’ordinanza a termini di legge.