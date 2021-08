Pubblicità

L’amministrazione comunale ha incontrato a Palazzo di Città i rappresentanti delle associazioni di categoria alla luce delle nuove disposizioni regionali. Elio D’Orsi e Piero Caico per Cna, Ignazio Bonsignore per Fenapi hanno incontrato l’assessore Ripellino e il Sindaco Galanti.

“Dopo il tavolo tecnico di ieri con i medici – le parole di Ripellino – oggi abbiamo voluto incontrare le associazioni per le ricadute dal punto di vista commerciale. Ci troviamo in una situazione al limite e se non dovessero aumentare le vaccinazioni, a breve ci troveremo nuovamente a fare i conti con restrizioni e chiusure”.

“L’invito che rivolgiamo – spiega D’Orsi – è quello a vaccinarsi. Primo perchè si tratta di una dimostrazione di civiltà e poi perchè significherebbe tutelare le attività commerciali da eventuali nuove chiusure. E’ quanto stiamo chiedendo anche ai nostri associati”.

“Abbiamo accolto con soddisfazione l’invito dell’amministrazione – spiega Piero Caico – chiederemo anche un incontro all’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento per affrontare la questione anche dal punto di vista sanitario”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Ignazio Bonsignore di Fenapi. “Serve aumentare il numero di vaccinazioni altrimenti avremo nuove chiusure”.