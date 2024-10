Pubblicità

Altra importante iniziativa del liceo Linares che ha aderito al progetto Special Olympics. Si tratta di un Movimento globale che, attraverso lo sport unificato, sta creando un nuovo mondo fatto di inclusione e rispetto, dove ogni singola persona viene accettata e accolta così com’è.

La missione di Special Olympics va oltre lo sport, perché promuove una cultura del rispetto e dell’inclusione a beneficio in particolare dei giovani ma anche dell’intera comunità. Lo sport unificato vede coinvolti Atleti con e senza disabilità intellettive in formazioni miste.

Special Olympics ha l’ambizioso obiettivo di spostare l’attenzione su ciò che gli atleti POSSONO fare e non su ciò che non riescono a fare.

Referente del progetto è il Prof. Incorvaia Angelo, coadiuvato dal dipartimento di Sostegno e dal dipartimento di Scienze Motorie che individua nel prof.Gaetano Bulone la figura di riferimento.