“Spazzatura all’esterno, cani randagi all’interno dei perimetri scolastici, condizioni del verde trascurate. È questo ciò che merita la Pubblica Istruzione licatese?”.

A chiederlo è il consigliere comunale di opposizione Andrea Burgio.

“Accogliamo e condividiamo il continuo grido d’allarme lanciato dai Dirigenti scolastici nei confronti del Comune. Chiediamo all’Assessorato alla Pubblica Istruzione di attivarsi celermente per mettere in condizione di operare al meglio i presidi, il personale scolastico e soprattutto per garantire le migliori condizioni possibili agli studenti che frequentano i plessi di pertinenza comunale. I bambini di asilo ed elementari possono andare a scuola tra spazzatura e cani randagi? È accettabile tutto ciò? L’anno scolastico è iniziato da un mese ma la programmazione di interventi di ordinaria amministrazione continua incredibilmente a mancare”.