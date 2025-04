Un colpo d’arma da fuoco ha causato il ferimento di un uomo. I fatti sono successi alle palazzine di via Torregrossa. Il ferito è stato trasferito in ospedale. Indaga la Polizia che ha recintato l’area. Atteso l’arrivo della Scientifica per ulteriori rilievi.

L’uomo è rimasto ferito a un polpaccio e dopo essere stato visitato dal personale in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso, è già stato dimesso.