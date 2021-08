Pubblicità

I Carabinieri della compagnia di Licata guidati dal capitano Francesco Lucarelli hanno avviato le indagini in seguito all’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco all’altezza di via Palma. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, alcuni spari sarebbero stati esplosi contro il portone di un’abitazione. Non ci sarebbero né morti né feriti. I militari dell’Arma sono a lavoro per rintracciare l’autore.

Notizia in aggiornamento