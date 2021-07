Pubblicità

È di un ferito e diversi colpi di arma da fuoco esplosi, il bilancio di una sparatoria verificatasi circa un’ora fa in via Grangela, in pieno centro storico. La sparatoria è riconducibile ai recenti dissidi nel mondo delle onoranze funebri. La persona ferita non è in pericolo di vita e, dalle prime indiscrezioni che filtrano, avrebbe riportato una ferita al braccio attualmente sottoposta alle cure dei medici in servizio all’ospedale San Giacomo d’Altopasso. In via Grangela si sono rapidamente portati sia i Carabinieri che la Polizia che hanno operato i primi rilievi sul posto.

Notizia in aggiornamento