Un recente pronunciamento del Tribunale di Agrigento dà ossigeno ad un imprenditore licatese disponendo un accordo di composizione della crisi relativamente ad una cifra di 196.295,53 euro. L’assistenza tributaria è stata ad opera dello studio Raneri.

“Tramite l’Organismo di composizione della crisi Protezione Sociale Italiana sito presso il Comune di Naro, continuiamo ad aiutare i soggetti deboli in un momento di grande difficoltà – ci spiegano i commercialisti Domenico e Loredana Raneri – Il team commercialisti-avvocati è oggi indispensabile per affrontare i momenti di crisi sia per i consumatori che per le imprese”.