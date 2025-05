Un cinquantacinquenne di Licata è stato arrestato dai poliziotti del locale commissariato, unitamente ai colleghi della Squadra mobile di Agrigento, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso in possesso di oltre 600 flaconi di metadone, sostanza utilizzata anche in sostituzione dell’eroina dai tossicodipendenti.

La polizia, a margine di una perquisizione domiciliare, ha anche rinvenuto un panetto di hashish e altri grammi della stessa sostanza già suddivisa in dosi. Al termine delle formalità di rito il 55enne è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.