Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura Edison Next 2025 a Capo d’Orlando, South Kensington, First 35 di Massimo Licata D’Andrea è il nuovo Campione Italiano Gruppo 2 Divisione C Crociera. “Un successo straordinario – le parole del timoniere licatese – frutto di affiatamento, talento e passione”. South Kensington continua a inanellare successi nella vela. L’intervista a Massimo Licata D’Andrea andrà in onda domani nell’edizione di martedì di Lanterna Tg.