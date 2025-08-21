South Kensington pronta a una nuova sfida: la regata Palermo–MonteCarlo!

La barca South Kensington, sostenuta da EgoGreen salpa per uno degli appuntamenti più attesi della vela internazionale: una rotta lunga e spettacolare che parte dal Golfo di Mondello, attraversa Porto Cervo e arriva nel cuore del Principato di Monaco.

Un percorso tecnico e avvincente, dove sport, mare e bellezza del Mediterraneo si intrecciano in una sfida d’altomare tra panorami iconici.

Organizzata dal Circolo della Vela Sicilia e dallo Yacht Club de Monaco, con il supporto dello Yacht Club Costa Smeralda, la regata conferma una sinergia d’eccellenza tra tre grandi club del Mediterraneo.

Noi di EgoGreen ci siamo: dove ci sono passione, sfida e voglia di spingersi oltre, portiamo sempre la nostra energia.

Energia che porta lontano. Anche a vela.