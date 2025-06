Si è conclusa lo scorso 1° giugno a Cefalù la prestigiosa manifestazione velica valida per il Campionato Nazionale d’Area Isole Sicilia e Sardegna, tra sport, mare e bellezze del territorio.

Nella classe C – la più numerosa – a tagliare per prima il traguardo è South Kensington, la barca sostenuta da EgoGreen e timonata da Massimo Licata D’Andrea del Club Canottieri Roggero di Lauria.

Primo posto di classe e secondo assoluto nella classifica overall!

Un risultato che ci riempie d’orgoglio e rafforza il nostro impegno a supportare lo sport, il mare e i talenti del territorio.