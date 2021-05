La grande vela torna a Trapani e South Kensington, l’imbarcazione licatese della scuola nautica Franco Licata D’Andrea, vince il Campionato Nazionale d’Area 2021, con tre primi posti su tre prove valide disputate.

Grande soddisfazione dell’armatore e timoniere Massimo Licata D’Andrea e del suo equipaggio.

Queste le sue parole: tengo a ringraziare tutti i componenti dell’equipaggio e le aziende e i partner che credono in questo progetto sportivo e nello sport della vela in generale. Lo apprezzo molto perché so che ci vuole una sensibilità particolare per capire il valore dei messaggi che “la vela” porta con se, quali il rispetto per il mare, per l’ambiente e per il lavoro in team. Permettetemi di presentare l’equipaggio che mi ha supportato in questa vittoria: Mimi Campo (tattico)

Mario Noto (Randista)

Pietro Costantino (drizzista)

Jio Aiello (co-Tailer)

Michelangelo miceli (aiuto Prodiere)

Danilo Margiotta (Prodiere)

e per ultimo, ma non per questo il meno importante, anzi, Gaetano Figlio di Granara, (Tailer), uno dei migliori velisti d’Italia, che mi ha onorato della sua presenza e che ha dato tantissimo a tutto all’equipaggio.