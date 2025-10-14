ADV

Un traguardo straordinario per South Kensington, l’imbarcazione dell’armatore Massimo Licata D’Andrea e del suo straordinario equipaggio, a cui è stato assegnato il titolo di Campione Italiano Offshore 2025 nella classe C.

Un riconoscimento che si aggiunge alla vittoria del Campionato Italiano Assoluto d’Altura 2025, disputato a Capo D’Orlando e ad altri prestigiosi successi ottenuti durante questa intensa e indimenticabile stagione sportiva.

L’imbarcazione è sostenuta tra gli altri anche da Egogreen del presidente Marcello Giavarini, sempre particolarmente sensibile alle dinamiche sportive del territorio.

“Un sentito ringraziamento alla Federazione Italiana Vela (FIV) per questo importante riconoscimento e a Mimì Campo, che ha ritirato il premio al Teatro Verdi di Trieste, in occasione della Barcolana, a nome dell’armatore, Massimo Licata D’Andrea, e di tutto team di South Kensington. Un anno di passione, impegno e mare… coronato dal titolo più bello”.