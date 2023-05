Pubblicità

Sabato 6 e domenica 7 maggio, organizzata dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Licata, in collaborazione con l’Unione Insigniti al merito della Repubblica Italiana, prenderà il via la campagna di primavera Telethon per la raccolta a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche. A coordinare la campagna a livello locale sarà il Cavaliere Paolo La Quatra, Presidente dell’ANC di Licata e vice presidente dell’UNIMRI sezione provinciale di Agrigento. Il banchetto, allestito presso il centro commerciale San Giorgio, sarà presenziato dalle “benemerite”, la componente femminile dell’Associazione dei Carabinieri.

Con un’offerta di 15 euro, nelle

due giornate si potrà acquistare la scatola dei tradizionali cuori di biscotti. In alternativa, con sei euro sarà possibile ottenere una mini confezione di cuoricini biscottati.

La campagna, che è realizzata a livello nazionale da Telethon, mira a ridare speranza a chi è affetto da

malattie genetiche molto spesso incurabili.