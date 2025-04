Sosta selvaggia all’interno del presidio ospedaliero San Giacomo d’Altopasso. Diverse automobili sono state infatti parcheggiate in zone dove non potrebbero stare con il concreto rischio di ostacolare anche il passaggio di ambulanze del 118 o di altri mezzi di soccorso impegnati in eventuali interventi. La situazione è stata segnalata al comando di Polizia Municipale che ha assicurato il proprio intervento.