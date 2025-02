Una richiesta presentata dal consigliere comunale Angelo Curella in tema di viabilità urbana.

Oggetto: Richiesta urgente di rimodulazione tariffe per sosta a pagamento e applicazione immediata di abbonamenti/agevolazioni per usufruire di tale servizio.

“La regolamentazione della sosta è strettamente funzionale all’efficace sviluppo della viabilità e della mobilità urbana, essendo diretta alla tutela di profili sociali, ambientali ed economici connessi alla circolazione stradale, e che occorre pertanto ricercare soluzioni ottimali finalizzate, da un lato, all’efficacia e all’economicità della gestione e, dall’altro, al soddisfacimento delle istanze raccolte sul territorio, espressione delle peculiarità e dei bisogni locali;” (vedi delibera di giunta n° 86 del 20.06.2024).

Partendo dal sopra esposto capoverso inserito nella Delibera di Giunta n° 86 del 20.06.2024, il sottoscritto Angelo Curella, quale consigliere comunale in carica, come già detto in precedenza anche nella mia interrogazione del _16.09.2024_ (a cui ancora ad oggi non ho avuto risposta) esprimo un giudizio positivo alla attivazione delle strisce BLU ma non mi trova assolutamente d’accordo con la disposizione adottata ovvero nelladisposizione longitudinale/parallela ai marciapiedi anche dei parcheggi liberi BIANCHI in quanto si è avuta una drastica riduzione in termini di posti auto.

Ad oggi, il sistema e soprattutto le tariffe applicate, hanno portato solo disservizi e dissapori a tutta la città e soprattutto ai residenti, lavoratori e attività che insistono nelle zone oggetto di regolamentazione della sosta mettendo a rischio chiusura tante attività commerciali in quanto si prediligono strutture lontane dal centro con più disponibilità di parcheggi anche gratuiti.

In virtù di quanto sopra esposto, il sottoscritto, in modo da poter parlare di fatti concreti, ha preso come esempio alcuni paesi limitrofi dove insiste tale disciplina di sosta, nel dettaglio elenco i seguenti comuni:

Comune di Agrigento: Tariffe applicate Euro 1,00 per 60 minuti

​​​​​ Euro 0,50 per 30 minuti

​​​​​ Euro 0,50 per ogni ora successiva alla prima

Comune di Canicattì: Tariffe applicate Euro 0,60 per 60 minuti

​​​​​ Euro 0,30 per 30 minuti

Comune di Gela: Tariffe applicate Euro 0,60 per 60 minuti

​​​​​ Euro 3,60 Giornata Intera

​​​​​ Euro 2,00 Mezza Giornata

​​​​​ Euro 20,00 Abbonamento Mensile

Il comune di Licata ad oggi ha previsto solamente la seguentetariffa senza nessuna possibilità di abbonamenti e/o agevolazioni:

– Euro 1,00 per 60 minuti

– Euro 0,50 per 30 minuti

Da un mio singolare parere, il comune di Gela sembra offrire la migliore soluzione in termini economici per la fruizione del servizio e considerato che il comune di Gela si trova anch’esso in dissesto finanziario come il comune di Licata, pare plausibile e possibile utilizzare anche nel nostro comune dette tariffe e agevolazioni.

La possibilità di utilizzare le stesse tariffe del comune di Gela, a mio parere è plausibile anche perché a Licata il servizio di controllo e gestione della sosta a pagamento è direttamente gestito dalla polizia municipale e quindi non vi è nessuno aggravio di spesa per le casse comunali in quanto già dipendenti dell’ente e quindi tutte le entrate sono solo a beneficio del comune.

Alla luce di quanto sopra esposto, e nel garantire “soluzioni ottimali finalizzate, da un lato, all’efficacia e all’economicità della gestione e, dall’altro, al soddisfacimento delle istanze raccolte sul territorio, espressione delle peculiarità e dei bisogni locali”;

Considerato i molteplici contatti e incontri avuti dal sottoscritto con residenti ed esercenti delle zone oggetto di regolamentazione, con la presente, a nome mio e di tutta la cittadinanza,

CHIEDIAMO al Signor Sindaco e all’amministrazione tutta che vengano rimodulate con la massima urgenza le tariffe per la sosta a pagamento e l’immediata applicazione di abbonamenti e agevolazioni per chiunque voglia fruire del servizio, il tutto prendendo esempio dal vicino comune di Gela.

Nel frattempo rinnovo l’invito all’amministrazione a rivedere la disposizione degli stalli di sosta “BIANCHI” collocandoli, ove le caratteristiche della strada lo consentano a spina di pesce al fine di recuperare più spazi di sosta possibili in attesa di una migliore programmazione spero a medio termine di altre zone da destinare a parcheggio e l’attivazione di un adeguato sistema di trasporto urbano.

L’obiettivo non deve essere fare cassa ma “ricercare soluzioni ottimali e soddisfare le istanze del territorio”.

CHIEDO inoltre che in caso di non accoglimento della mia richiesta venga data risposta scritta in modo da far sapere alla città i motivi ostativi che vietano l’utilizzo delle tariffe e agevolazioni sopra esposti.