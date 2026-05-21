La Polizia di Stato di Agrigento esegue un provvedimento di sospensione dell’attività relativa ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, sito in questo centro, adottato dal Questore dott. Tommaso PALUMBO ai sensi dell’art.100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

In data odierna, personale della locale Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Agrigento, ha eseguito il provvedimento amministrativo di sospensione dell’attività commerciale di esercizio pubblico poiché, a seguito di plurimi controlli effettuati dall’UPGSP e dalla Squadra Amministrativa della citata Divisione di questa Questura, è stata accertata la somministrazione di bevande alcooliche a minori di anni 18, ed in una occasione anche la vendita di alcolici ad infrasedicenne, con deferimento alla A.G. per la contestazione del reato di cui all’art.689 c.p.

L’attività commerciale, già sottoposta ad analogo provvedimento emesso nel mese di marzo del 2025 con ordinanza comunale a seguito della segnalazione della Questura, nonché a diverse sanzioni amministrative pecuniarie per dette gravi e reiterate violazioni, è stata sospesa dalla data odierna per giorni quindici.

Il sopra narrato provvedimento è stato adottato in virtù della titolarità da parte del Questore del potere di sospendere/revocare la licenza di un pubblico esercizio che costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini.

Tale potere, diretta espressione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, ha lo scopo di tutelare la sicurezza e l’incolumità della collettività, in special modo giovanile, messa a rischio dalla reiterata somministrazione di bevande alcoliche a minori di età.

Infine, dal primo gennaio, il Questore di Agrigento ha emesso 10 decreti di sospensione di attività commerciali ex art.100 TULPS, 5 di questi nella città di Agrigento, a seguito di accertate violazioni del divieto di somministrazione di bevande alcoliche a minorenni, nonché di frequentazione del locale di pregiudicati e per rilevanti episodi delittuosi avvenuti all’interno degli stessi.